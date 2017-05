Ontluistering bij Feyenoord: ‘Hij raakte geen knikker en was niet de enige’

De ontluistering bij Feyenoord is groot. De koploper van de Eredivisie kon zondag kampioen worden, maar werd door Excelsior met beide benen op de grond gezet: 3-0. Giovanni van Bronckhorst zag dat Feyenoord totaal niet in de wedstrijd zat. "Ik denk dat dat vanaf minuut één zichtbaar was."

De eerste tegentreffer ervoer Feyenoord als een 'enorme tegenslag'. "Je weet dat de eerste goal heel belangrijk is, en die hebben we vandaag tegen gehad. Dan weet je en dan voel je aan alles dat je deze wedstrijd niet kunt ombuigen. Je ziet dat elftal niet in de wedstrijd zit. Dat moet volgende week anders", blikt de trainer bij FOX Sports vooruit op de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo. "Volgende week hebben we de laatste kans om in eigen huis te winnen. Ik ben niet boos, maar heel teleurgesteld. De groep is aangeslagen."

Clubicoon Willem van Hanegem zag 'niks' van Feyenoord. "Hoe dit mogelijk is? Je hebt het toch gezien? Tijdens de rust was er nog een discussie over kunstgras, maar dat maakt helemaal niets uit", baalt de Kromme. "Het was verschrikkelijk. Als je de buitenspelers zag... Nicolai Jörgensen is een hele goede spits, alleen vandaag niet. Alleen Tonny Vilhena was vandaag regelmatig in het strafschopgebied. Verder niemand. Jens Toornstra raakte vandaag geen knikker en hij was niet de enige."