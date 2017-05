‘Mijn zoon loopt rond in een Feyenoord-shirt en een Ajax-broekje, zo hoort het'

Tijdens zijn loopbaan speelde Peter van Vossen voor zowel Ajax als Feyenoord. Bij beide clubs kende de Zeeuw de nodige successen en hij bewaart dan ook de warme herinneringen aan die tijd. Om die reden weigert hij een keuze te maken tussen Amsterdam en Rotterdam en Van Vossen stelt dat de aartsrivalen elkaar nodig hebben.

“Voor mij is het geen kwestie van kiezen. Ik heb bij twee fantastische clubs mogen spelen en daar ben ik enorm trots op”, zegt de 31-voudig international tegenover De Telegraaf. “Tot mijn 21e speelde ik nog gewoon bij de amateurs en ik had nooit kunnen denken dat ik twee jaar later als Zeeuwse jongen in de kleedkamer van het Nederlands elftal naast Marco van Basten zou zitten.”

“Zowel bij Ajax als bij Feyenoord heb ik een heel mooie tijd gehad”, vervolgt Van Vossen. “Wat zou Ajax zijn zonder Feyenoord en andersom? Dan zouden we niet eens een Klassieker hebben en dat zijn de mooiste wedstrijden van het seizoen. Mijn zoon Jack van zes laat hier zien hoe het hoort. Die loopt rond in een Feyenoord-shirt en een Ajax-broekje.”