Hazard helpt Chelsea met goal op weg en breekt persoonlijk record

Koploper Chelsea heeft dinsdagavond geen fout gemaakt in de Premier League. Het team van Antonio Conte rekende op het eigen Stamford Bridge eenvoudig af met Southampton en breidde zijn voorsprong op naaste achtervolger Tottenham Hotspur zo uit naar zeven punten: 4-2. The Spurs gaan woensdagavond nog wel op bezoek bij Crystal Palace.

Eden Hazard leidde Chelsea afgelopen weekeinde in de halve finale van de FA Cup met een briljante invalbeurt voorbij Tottenham Hotspur (4-2) en bewees ook tegen Southampton al vroeg zijn waarde voor the Blues. De Belgische spelmaker verschalkte doelman Fraser Forster na amper vijf minuten spelen met een schot in de verre hoek en bezorgde de thuisploeg zo een droomstart. Het betekende voor Hazard alweer zijn vijftiende competitietreffer dit seizoen; niet eerder scoorde hij in de Premier League zo vaak voor Chelsea in één voetbaljaargang.

Oriol Romeu scoorde tegen zijn oude club.

De Londenaren leken voor een zorgeloze avond te staan, maar moesten halverwege de eerste helft plots een pas op de plaats maken. Oriol Romeu kon het leder binnenwerken na een hoekschop en nivelleerde de score zo tegen zijn oude club: 1-1. De lijstaanvoerder had het daarna even lastig met Southampton, maar voerde in de slotfase van het eerste bedrijf de druk weer op en werd daarvoor één minuut voor rust beloond. Marcos Alonso torende boven zijn directe tegenstander uit en stelde ploeggenoot Gary Cahill in de gelegenheid om met het hoofd voor de 2-1 te tekenen.

Het elftal van Conte nam vervolgens vrij snel afstand van de bezoekers. Fàbregas lepelde negen minuten na de onderbreking de bal bij een korte corner op het hoofd van Diego Costa, die in de lucht geen kind had aan Ryan Bertrand en Forster voorts het nakijken gaf met een kiezelharde kopstoot. De spits maakte daarmee een einde aan een reeks van vijf wedstrijden in de competitie zonder treffer. Jordy Clasie zat negentig minuten op de bank bij Southampton en zag vanaf de zijlijn hoe Diego Costa in de slotfase met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 4-1 zorgde. Hij kon scoren na een schitterende combinatie met Hazard en Pedro Rodríguez, alvorens Nathan Redmond de eindstand op 4-2 bepaalde.