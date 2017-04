‘Als Moreno iemands been breekt, zegt hij: ‘Sorry, het was per ongeluk’'

Ajax ging afgelopen zondag met 1-0 onderuit bij PSV, door een doelpunt van Jürgen Locadia. Henk Spaan ergerde zich tijdens de wedstrijd in het Phillips Stadion aan enkele spelers van de Eindhovenaren, zo schrijft hij in zijn column in Het Parool. “Er viel niet zo veel te lachen tijdens PSV-Ajax”, stelt de columnist.

“De wedstrijd was te slecht, de Zuid-Amerikanen van PSV te meedogenloos. De overschatte Guardado trachtte net als in de ArenA tegenstanders te raken en als Moreno iemands been breekt, zegt hij: Sorry, het was per ongeluk. Of hij, PSV’s grootste duikelaar sinds Robben, probeer iemand een kaart aan te smeren”, schrijft Spaan over de Mexicanen van PSV.

“Neres bleef verrassend koel toen Moreno hem een paar keer over zijn hoofd streek als geraffineerde represaille voor wat Neres hem toevoegde toen hij een blessure simuleerde”, vervolgt de columnist. “Moreno lachte heel erg vals en vreugdeloos bij dat hoofdaaien. Pas toen Kluivertje de veel grotere Locadia aanvloog, werd het grappig in Eindhoven. Nog grappiger toen Locadia (23) na afloop verontwaardigd zei dat snotneus Kluivert ‘net kwam kijken’. Locadia wenst uitsluitend door arrivés bij zijn keel te worden gegrepen.”