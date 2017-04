‘Ik ben wel jaloers op de jongens, een avondwedstrijd in De Kuip is prachtig’

Robert Maaskant gelooft in een stunt tegen Feyenoord. De nieuwe trainer van Go Ahead Eagles begon zijn dienstverband zondag met een verrassende 1-2 overwinning op FC Twente en woensdagavond wacht een bezoek aan de koploper van de Eredivisie. Maaskant erkent dat het lastig wordt, maar ziet kansen.

"Ik ben wel een beetje jaloers op de jongens. Een avondwedstrijd in De Kuip spelen is iets prachtigs", vertelt de oefenmeester op de website van Go Ahead. "Natuurlijk wordt het heel zwaar, maar onmogelijk is niks. Met dat geloof hebben we ook afgelopen zondag een mooi resultaat geboekt tegen FC Twente."

"We zijn realistisch: normaal verlies je. Maar overal krijg je kansen. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord heeft iedereen dat kunnen zien." Go Ahead won in november 2016 met 1-0 van Feyenoord en diende de Rotterdammers daarmee de eerste seizoensnederlaag toe. Bovendien boekte Go Ahead een zege tijdens het laatste bezoek aan De Kuip, in april 2015 (0-1).