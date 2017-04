Chelsea onderuit na spectaculair begin, Janssen profiteert met Spurs

Chelsea heeft zaterdag een verrassende nederlaag geleden voor eigen publiek. De koploper van de Premier League kwam vroeg op voorsprong tegen Crystal Palace, maar zag die voorsprong binnen de kortste keren als sneeuw voor de zon verdwijnen: 1-2. Tottenham Hotspur, met Vincent Janssen voor het eerst sinds 19 november in de basis, profiteerde via een 0-2 zege op Burnley. De nummer twee nadert Chelsea daardoor tot zeven punten. Manchester United morste in eigen huis punten tegen West Bromwich Albion (0-0), terwijl Leicester City de vierde zege op rij boekte.

Chelsea - Crystal Palace 1-2

Vorig seizoen verraste Palace al met een 1-2 overwinning op Stamford Bridge, die in de slotfase tot stand kwam. Ditmaal was die eindstand al binnen elf minuten bereikt. Chelsea startte nog hoopgevend, doordat Cesc Fàbregas van dichtbij binnenwerkte na goed voorbereidend werk van Eden Hazard. De vreugde was van korte duur. Wilfried Zaha maakte er 1-1 van: de aanvaller nam de bal op de rand van het strafschopgebied aan met de borst, bleef tussen drie belagers balvast en vond het gaatje in de linkerhoek. De 1-2 kwam op naam van Christian Benteke.

De Belg raakte David Luiz kwijt, ging de combinatie aan met Zaha, omspeelde keeper Thibaut Courtois en rondde af met een fraaie stift. Even later kwamen de bezoekers goed weg, toen een handsbal van Andros Townsend onbestraft bleef. Chelsea had na de vroege doelpunten het overwicht, maar had moeite om de achterhoede van Palace te doordringen. Keeper Wayne Hennessey was bovendien in vorm. Chelsea kreeg na rust mogelijkheden om langszij te komen. Meerdere mogelijkheden bleken niet besteed aan Diego Costa, terwijl Mamadou Sakho een bal van de lijn haalde. Ook in de zeven minuten durende blessuretijd, die werd opgerekt tot tien minuten, kwam de gelijkmaker er niet.

Vincent Janssen had zijn eerste basisplek in de Premier League sinds 19 november.

Burnley - Tottenham Hotspur 0-2

Burnley is dit seizoen verrassend sterk op eigen veld: voor zaterdag verlieten alleen Swansea City, Arsenal en Manchester City Turf Moor met drie punten op zak. De thuisploeg slaagde er in de eerste helft ook in om Tottenham in bedwang te houden. Het team van Sean Dyche combineerde strijdlust met gedisciplineerd verdedigingswerk, waardoor Tottenham niet veel verder kwam dan een grote misser van Dele Alli. Toch wist Tottenham de wedstrijd na rust naar de hand te zetten. Na een corner kwam de bal voor de voeten van Eric Dier, die niet twijfelde en zijn eerste Premier League-doelpunt in 475 dagen maakte. Heung-Min Son, de vervanger van Janssen, maakte aan de laatste twijfel een eind. Janssen was zeventien minuten voor tijd uitgevallen met kramp; de Nederlander wist meerdere kansen te creëren voor zijn ploeggenoten.

Manchester United moest genoegen nemen met een gelijkspel.

Manchester United - West Bromwich 0-0

Manchester United genoot in het eerste bedrijf ongeveer 75 procent balbezit, maar deed daar bijzonder weinig mee. West Bromwich plooide terug, gaf weinig ruimte weg en trok de brilstand daardoor over de streep. De beste kans was voor Anthony Martial, die zijn kopbal na een voorzet van Antonio Valencia niet tussen de palen wist te krijgen. In de tweede helft liet het Man United van manager José Mourinho zien graag te willen scoren en de eerste kans was voor Marouane Fellaini, die na 54 minuten naast mikte. Onder anderen Henrikh Mkhitaryan en Marcus Rashford kregen hierna ook nog mogelijkheden om doel te treffen, maar het bleef bij een brilstand op Old Trafford en daar was met name de gastheer ontevreden over.

Jamie Vardy bepaalde met een volley de eindstand.

Leicester City - Stoke City 2-0

Het doelpunt van Wilfred N’Didi vormde het absolute hoogtepunt in het King Power Stadium. De van RC Genk overgekomen middenvelder vond na 25 minuten de ruimte voor het schot en hamerde de bal in de korte hoek van doelman Lee Grant: 1-0. Leicester nam die voorsprong verdiend mee de kleedkamer in, hoewel Stoke in de eerste helft ook een aantal speldenprikjes uitdeelde. In de tweede helft was het gauw opnieuw raak voor the Foxes: Jamie Vardy scoorde met een volley na een voorzet van Danny Simpson. In het vervolg zag Stoke nog een treffer afgekeurd worden en kregen Riyad Mahrez en Peter Crouch goede kansen, maar het bleef bij 2-0.