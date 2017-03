Oranje weet ook onder Fred Grim het tij niet te keren

Het Nederlands elftal heeft drie dagen na het debacle tegen Bulgarije opnieuw een nederlaag geleden. Het spel van Oranje was tegen Italië een stuk verzorgder dan afgelopen weekend, waarbij vooral de tweede helft hoopgevend was, maar dit was niet genoeg om een overwinning af te dwingen tegen la Squadra Azzurra. Drie Italiaanse treffers, waaronder een eigen doelpunt van Alessio Romagnoli, bepaalden de eindstand op 1-2.

Grim voerde ten opzichte van de zeperd in Sofia vier wijzigingen door en nam met het inbrengen van Kenny Tete en Wesley Hoedt vooral de verdediging flink onder handen. Deze defensieve omzettingen konden echter niet voorkomen dat de eerste kant voor de bezoekers was: Éder schoot van buiten de zestien rakelings naast. Oranje kwam vervolgens met flink wat fortuin op voorsprong, toen een aanval van Davy Klaassen en Quincy Promes op niets uit leek te lopen. Romagnoli raakte de bal echter ongelukkig en passeerde zo de in de basis debuterende Gianluigi Donnarumma.

Lang kon het publiek in de Amsterdam ArenA niet van deze voorsprong genieten, want een minuut later lag de bal al achter Jeroen Zoet. Hoedt kopte het leer bij het uitverdedigen in de voeten van Éder, die vervolgens hard in de lange hoek schoot. De wedstrijd kwam daarna even tot rust en Oranje pakte na ruim 25 minuten bijna opnieuw de voorsprong, toen Bruno Martins Indi met een kopbal de lat teisterde. Dankzij Leonardo Bonucci gingen de bezoekers toch met een voorsprong de rust in: de stopper van Juventus profiteerde nadat Nederland de bal niet wegkreeg en joeg het leer in het dak van het doel.

Leonardo Bonucci schreef de winnende treffer op zijn naam

Oranje kwam, met Tonny Vilhena in de gelederen, beter de kleedkamer uit en na ruim vijf minuten spelen was daar het eerste gevaar voor de thuisploeg. Een goede aanval via Depay belandde uiteindelijk bij Lens, wiens lage voorzet echter net niet bij Klaassen kwam. Depay speelde even later opnieuw een hoofdrol bij een aardige kans, toen hij een slordige pass van Bonucci onderschepte en Promes bediende. Het schot van de aanvaller van Spartak Moskou belandde echter in de handen van Donnarumma.

Ondanks deze aanvalsdrift van het Nederlands elftal bleef het oppassen voor de Italiaanse counter. Martins Indi blokte in eerste instantie een poging van Andrea Belotti, maar de invaller mocht met nog twintig minuten te gaan wel vrij uithalen. Zijn kanonskogel spatte uiteen op de vuisten van Zoet, die tien minuten voor tijd opnieuw goed ingreep bij een flinke kans van Leonardo Spinazzola. Wesley Sneijder dwong Donnarumma in de slotfase tot twee keer toe nog tot een uiterste redding, maar langszij kwam Nederland niet meer.