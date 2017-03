‘KNVB krijgt na Koeman nog twee afwijzingen te horen’

De KNVB nam zondagavond afscheid van Danny Blind, wat betekent dat Fred Grim de leiding zal hebben tijdens de eerstvolgende interland van Oranje tegen Italië. De assistent-bondscoach is echter geen optie voor de lange termijn en de bond hoopt voor juni een nieuwe keuzeheer voor het Nederlands elftal aan te kunnen stellen.

Dat de zoektocht naar de opvolger van Blind nog niet zo makkelijk gaat worden was al duidelijk toen Ronald Koeman liet weten geen trek te hebben in het avontuur. Uit een rondvraag van de NOS blijkt dat Frank de Boer en Giovanni van Bronckhorst eveneens geen interesse hebben in de vacature. De Boer wil pas in de zomer ergens instappen, terwijl Van Bronckhorst volgens zijn zaakwaarnemer op dit moment goed zit bij Feyenoord.

Henk ten Cate is een van de andere kandidaten die genoemd wordt, maar hij heeft nog geen contact gehad met de KNVB. Volgens Dick Advocaat, die zelf in het midden laat of hij beschikbaar zou zijn voor de baan, is er maar één goede kandidaat: “Louis van Gaal moet bondscoach worden. Hij heeft er de leeftijd en ervaring voor. Je moet deze job niet onderschatten. Niet iedereen is er geschikt voor.”