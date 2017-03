Stevens neemt het op voor Blind: ‘Dat lag niet aan hem, het zit veel dieper’

Na de dramatische 2-0 nederlaag van Oranje in Bulgarije werd bondscoach Danny Blind door de KNVB op straat gezet. Huub Stevens noemt het ontslag van Blind in gesprek met Omroep Brabant onvermijdelijk. Toch vindt hij dat de bondscoach niet per se de enige schuldige is aan de sportieve malaise rond het Nederlands elftal.

“Als je zo'n prestatie levert als team, weet je dat je hiermee als trainer te maken krijgt", begint Stevens. Blind kreeg Oranje in anderhalf jaar niet aan het voetballen. “Dat lag niet aan hem. Het zit veel dieper, denk ik. Dit is iets van tientallen jaren, het zit in de jeugdopleiding. We hebben veel te weinig spelers ontwikkeld die over een winnaarsmentaliteit beschikken.”

“In het buitenland hebben ze veel meer de mentaliteit dat ze niet over zich heen laten lopen. Wij in Nederland laten dat wel vaak gebeuren. Ook al hebben wij heel veel kwaliteit, hoor. Ook nu”, vervolgt de oud-trainer van onder meer Schalke 04 en PSV. “Je moet bij de jeugd beginnen en dan moet je hopen dat er over vier of vijf jaar een lichting komt met veel kwaliteit. Ik zie die golfbeweging van kwaliteit ook komen hoor, de categorie zestien- en zeventienjarigen is heel sterk.”