‘Danny Blind heeft niet alleen de KNVB een miljoenenschade berokkend’

Na de dramatische 2-0 nederlaag in Bulgarije lijkt het WK 2018 in Rusland verder weg dan ooit voor Oranje. Hugo Borst verwijt Danny Blind, Bert van Oostveen en Guus Hiddink dat Nederland waarschijnlijk opnieuw een groot toernooi aan zich voorbij moet laten gaan.

Borst schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat hij met sportmarketeers sprak over de schade van het missen van opnieuw een groot toernooi. “Danny Blind heeft niet alleen de KNVB een miljoenenschade berokkend: ontbreken op een EK en WK kost bijvoorbeeld (horeca)ondernemers klauwen vol met geld. Hoeveel precies? Moeilijke berekening”, stelt Borst. “Niet alleen CEO's blijken gruwelijke graaiers, ook een vleesgeworden assistent-trainer die door een non-valeur tot bondscoach is gepromoveerd kent geen gêne.”

“Je hand ophouden na mismanagement, moreel ben je als mens dan bijna failliet. Mij hoor je overigens niet beweren dat Blind opzettelijk een jochie van 17 laat verzuipen in een bord borrelende Bulgaarse yoghurt”, gaat de columnist verder. “Bert van Oostveen is het mannetje dat ooit de geniale constructie Hiddink-en-daarna-Blind-als-bondscoach verzon. De sportieve schade die zo ontstond, is eigenlijk nog het ergst. Jonge internationals doen in de zomers van 2016 en 2018 op het hoogste platform geen ervaring op. Zou je ook moeten kapitaliseren en doorberekenen aan Blind, en trouwens ook aan Hiddink.”