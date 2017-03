‘Het ontslag is logisch, je moet alles doen om het WK nog te halen’

De KNVB heeft volgens Wim Kieft logisch gehandeld door Danny Blind op straat te zetten. Zondagavond, daags na de kansloze 2-0 nederlaag tegen Bulgarije, kreeg de bondscoach van het Nederlands elftal zijn ontslag van de voetbalbond. Fred Grim neemt de honneurs tijdelijk waar en is dinsdagavond tegen Italië de interim-bondscoach.

"Het ging in aanloop naar het EK al niet goed en hij kreeg het elftal ook nu niet aan de gang. Dan moet je alles doen om te proberen alsnog het WK te halen", stelt Kieft bij Ziggo Sport. Tafelgenoot Youri Mulder denkt dat de KNVB een fout maakte door Blind aan te stellen als bondscoach. Volgens de analist had de Zeeuw te weinig ervaring.

"De vraag is of het de juiste beslissing was om iemand met één jaar ervaring op het hoogste niveau de belangrijkste trainer van Nederland te maken", geeft Mulder aan. "Hij heeft één jaar bij Ajax gehad. Het is een risico. Het kan goed gaan, maar er was een heel goed ander alternatief. Ronald Koeman wilde heel graag bondscoach worden."