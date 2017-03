Maaskant had meerdere opties in Nederland: ‘Dat mag nu gezegd worden’

Go Ahead Eagles stelde Robert Maaskant afgelopen week aan als opvolger van de ontslagen Hans de Koning. De oefenmeester had in Nederland meerdere opties, maar wist direct dat hij in wilde gaan op het aanbod van de hekkensluiter van de Eredivisie. Maaskant wees onder meer SV Spakenburg af.

“Ja, dat klopt. Dat mag nu gezegd worden. Ik kreeg een telefoontje en had toen eigenlijk al bedacht dat ik het heel leuk vond om te werken bij Go Ahead Eagles”, zegt Maaskant in het programma De Tafel van Kees van FOX Sports “Ik weet dat het een ongelooflijk moeilijke klus gaat worden. Om wedstrijden te winnen. Ze hebben al eerder laten zien dat dat kan.”

“Toen ik dat gesprek had met Go Ahead heb ik dat wel gevraagd: waarom hebben jullie De Koning ontslagen? De club heeft daar redenen voor gehad”, vervolgt de oefenmeester, die in het verleden onder meer bij Willem II, NAC Breda en FC Groningen werkte. “Ik heb heel goed contact met Hans. Het is ook de eerste keer dat hij in vijftien jaar is ontslagen. Een knappe prestatie. Het was alles of niets voor Go Ahead. Ze dachten dat het niet meer goed zou komen met Hans. Dan word ik gebeld.”