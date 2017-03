Ajax komt fout De Ligt niet te boven en brengt Feyenoord in een zetel

Ajax heeft dure punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. Drie dagen na het succes in de Europa League tegen FC Kopenhagen wist de ploeg van Peter Bosz niet te winnen van Excelsior. Een blunder van Matthijs de Ligt werd afgestraft door Mike van Duinen, waarna Justin Kluivert 1-1 maakte. In de tweede helft wisten de Amsterdammers de overwinning niet uit het vuur te slepen.

Na de indrukwekkende overwinning op Kopenhagen van afgelopen donderdag, was het de vraag hoe Ajax voor de dag zou verschijnen tegen Excelsior. Met een wedstrijd waar de ploeg van Peter Bosz veel energie in had gestoken in de benen, trof het op het kunstgras van Stadion Woudestein een laagvlieger uit de Eredivisie. Op papier een makkelijke middag voor de Amsterdammers, in de praktijk bleek het een ander verhaal. Excelsior speelde onbevangen en begon brutaal. Het was aan Matthijs de Ligt te danken dat Ajax niet al vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam. Mike van Duinen kwam oog in oog met André Onana en dacht te gaan score, totdat de zeventienjarige verdediger de kans onschadelijk maakte met een fantastische tackle.

Diezelfde De Ligt, deze week opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, ging in de 26e minuut geweldig in de fout. Onbedoeld zette hij Van Duinen vrij voor Onana. Hij kapte de keeper uit en schoot de bal via Kenny Tete tegen de touwen. Het antwoord van Ajax liet niet lang op zich wachten. Vijf minuten later trok Justin Kluivert de stand gelijk. Op aangeven van Hakim Ziyech werkte de buitenspeler van Ajax de 1-1 binnen met zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht. Ajax wilde doorpakken en De Ligt maakte zijn fout bijna goed door raak te koppen, maar het was Warner Hahn die met een prachtige redding nog een tegendoelpunt voorkwam.

Ajax kwam na rust beter in de wedstrijd, Excelsior beperkte zich tot verdedigen, loerend op de counter. Toch duurde het tot een half uur voor tijd voordat de bezoekers tot een kans kwamen. Daley Sinkgraven wist een vrije trap van Lasse Schöne niet tot doelpunt te promoveren, hij kopte over. De verdediging van de thuisploeg stond als een huis en Ajax had moeite om er doorheen te komen. De tijd tikte weg in het nadeel van Ajax, dat maar niet gevaarlijk wist te worden.

Aan de andere kant werd Excelsior dat wel. Onana voorkwam met een fraaie redding op een schot van Hicham Faik een achterstand voor Ajax. De nummer twee van de Eredivisie bleef wanhopig op zoek naar een doelpunt, maar deze kwam er niet meer. Excelsior had uiteindelijk nog de beste mogelijkheden. Door het puntverlies is het gat met koploper Feyenoord opgelopen tot zes punten. Na de interlandperiode staat de kraker tussen de twee titelconcurrenten op het programma.