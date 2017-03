‘Natuurlijk, jongens als hij zijn zeldzaam in het Nederlandse voetbal’

SC Heerenveen leek in de eerste seizoenshelft af te stevenen op de titel van best of the rest achter de top drie Feyenoord, Ajax en PSV. De Friezen zijn in het nieuwe jaar echter met een slechte serie bezig en wisten slechts één van hun laatste negen duels te winnen, waarbij er zelfs zes verloren gingen. Het gemis van Stijn Schaars doet zich daarbij voelen, al wil Jurgen Streppel dat niet als een excuus aanvoeren.

“Deze manier van voetballen is waar we met zijn allen voor hebben gekozen en bij blijven. Natuurlijk is Stijn daarin belangrijk, maar hij is er niet bij. Jongens als Schaars zijn zeldzaam in het Nederlandse voetbal. Het is overal in Nederland heel broos, dus ook bij ons”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Streppel merkt wel dat de slechte resultaten invloed hebben op het spel van zijn ploeg. In plaats van de optie vooruit te zoeken, gaan zijn spelers vaker voor zekerheid met een pass achteruit: “Dat moet anders, maar laten we vooral lekker naar boven blijven kijken.”