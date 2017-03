Van Marwijk tipt Blind: ‘Een fitte Van Persie zou voor mij eerste keus zijn’

Voor Oranje staat volgende week de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Bulgarije op het programma. Voor bondscoach Danny Blind wachten in aanloop naar het treffen een aantal dilemma’s. Eén daarvan is de keuze wie er in de punt van de aanval zal spelen: Vincent Janssen of Bas Dost.

Volgens oud-bondscoach Bert van Marwijk zou Blind Robin van Persie weer een kans moeten geven. “Ik ken de reden niet voor de absentie van Robin van Persie, maar normaal gesproken zou een fitte Van Persie voor mij eerste keus zijn. Maar nu hij er niet is, zou ik voor snelheid kiezen in Bulgarije. Dus met Arjen Robben op rechts, Memphis op links en Quincy Promes in de punt van de aanval”, zegt Van Marwijk in gesprek met Voetbal International.

“Met een stabiel middenveld Kevin Strootman, Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum daarachter kun je een tegenstander daar best mee verrassen. Dan heb je Bas Dost ook nog achter de hand, dat is een uitstekende pinchhitter”, besluit de oud-bondscoach. Volgende week zaterdag wacht voor Oranje de wedstrijd tegen Bulgarije, terwijl drie dagen later een vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië op het programma staat.