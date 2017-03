‘Wake-up call’ voor Feyenoord: ‘Anders worden het twee heel lange maanden’

Feyenoord leed zondagmiddag een pijnlijke nederlaag in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-0). De schade viel uiteindelijk mee omdat ook Ajax niet wist te winnen. De titelconcurrent kwam op bezoek bij FC Groningen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Willem van Hanegem zag het puntverlies van de Rotterdammers al veel langer aankomen, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Dat het gisteren op Het Kasteel misging met Feyenoord, was iets waarvan ik al langer dacht dat het zou kunnen gebeuren”, vertelt de Kromme, die de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst voetballend al langer tegen vindt vallen. “Eigenlijk is het na de winterstop te vaak ondermaats wat Feyenoord laat zien, zeker als er niet in eigen stadion wordt gespeeld. Roda JC uit, ADO Den Haag uit en nu Sparta uit, het was gewoon keer op keer heel erg matig.”

Van Hanegem hoopt dat Feyenoord goed is wakker geschud. “Die gasten moeten vandaag met de pest in hun lijf in de kleedkamer zitten om te gaan trainen. Stevig balend dat ze de concurrent, die ook al geruime tijd moeizaam speelt, niet gewoon op een grotere achterstand hebben gezet. Dit moet een wake-upcall zijn voor Feyenoord. Is het dat niet, dan worden het nog twee heel lange maanden voor de trouwe, maar nu zo bloednerveuze aanhang van de club.”