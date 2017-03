‘Alsof ik heel gierig was, alsof ik mezelf te goed vond voor Ajax’

Nicolai Boilesen neemt het binnenkort met FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League op tegen Ajax en de linkerverdediger kijkt nog altijd met een wrang gevoel terug op zijn laatste periode in Amsterdam. De Deen zegt tegen Ajax Life dat er toen onwaarheden over hem naar buiten zijn gebracht.

Boilesen wilde na het seizoen 2014/15 een nieuwe uitdaging aangaan omdat hij voelde dat hij daar ‘aan toe’ was: “Toen werd er ineens geschreven dat ik niet wilde bijtekenen omdat ik meer geld wilde hebben. Alsof ik heel gierig was, alsof ik mezelf te goed vond voor Ajax. Dat was dus helemaal niet het geval”, aldus de linksback.

Boilesen keert op 16 maart voor even terug in de Amsterdam ArenA en zou het jammer vinden om uitgefloten te worden, omdat hij een ‘fantastische tijd’ bij Ajax heeft gehad. De linkspoot, die tot dusverre twee wedstrijden voor Kopenhagen speelde, zegt het ‘jammer’ te vinden hoe hij er uiteindelijk vertrok.