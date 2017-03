Bekritiseerde Krul kan eindelijk weer juichen: ‘Dat raakt je wel diep’

Tim Krul groeide donderdagavond uit tot de held van AZ, want de doelman wist in de strafschoppenserie tegen SC Cambuur de beslissende penalty tegen te houden. De 28-jarige Krul zegt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij zo’n succesje wel weer even nodig had.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal zegt dat hij ‘een paar tikken op m’n kanis’ heeft gehad en dat hij zich daarom wilde bewijzen: “Ik hoopte wat anders te zien van mezelf. Dat wil je ook tegenover AZ. Omdat ze hier zo veel vertrouwen in me uitspreken.” Krul was door de matige resultaten thuis ook niet de gezelligste meer.

De huurling van Newcastle United vertelt in de krant dat hij na de wedstrijd tegen Cambuur pas weer echt kon ‘juichen’: “Toen mijn dochtertje (na de remise tegen PEC Zwolle, red.) naar mij toekwam, zei ze: papa heeft weer niet gewonnen, hè? Dat raakt je wel diep”, aldus Krul, die tot dusverre zeven wedstrijden voor AZ speelde.