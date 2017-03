Jeugdinternational wil naar top drie of buitenland: ‘Wat is té snel?’

Jeremiah St. Juste hoopt sc Heerenveen komende zomer te verlaten voor een club uit de top drie van de Eredivisie of een club uit het buitenland. De twintigjarige verdediger vindt zichzelf niet te jong voor de volgende stap. Hij voelt dat hij er klaar voor is en wil voor zijn kans gaan.

De centrumverdediger kon naar Hamburger SV, maar de deal ketste af. Hij wil niet langer wachten om verder te rijpen in Friesland. Er zijn genoeg voorbeelden van talenten die te vroeg naar het buitenland zijn gegaan en mislukten, maar daar wil St. Juste niet aan denken. "Ja, maar hoe lang moet ik hier spelen voordat het de juiste stap is? Vijf jaar? En wat is té snel?", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

St. Juste is van mening dat hij genoeg ervaring heeft opgedaan bij Heerenveen en elders de volgende stappen moet maken. "Op een gegeven maak je een keer een stap en dan moet je alles ondervinden", aldus St Juste. "Bij HSV was er een plan, daar had ik toen heel graag heen gewild. Je moet een keer in het diepe durven springen, maar daarbij wel slim zijn."

Een vertrek naar Ajax, Feyenoord of PSV zou wellicht logischer zijn dan het buitenland. "Zo'n stap sluit ik ook helemaal niet uit, alleen: die clubs moeten je wel willen hebben. Als zij dat niet willen, dan kan ik willen wat ik wil, maar dan gaat het niet gebeuren", aldus de verdediger. "Vinden ze mij de moeite waard om in te investeren? In de zomer moet ik daar klaar voor zijn, want dan zou het kunnen gebeuren."