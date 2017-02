Leicester City verliest sympathie: ‘Niemand treurt als ze nu degraderen’

Leicester City besloot donderdag manager Claudio Ranieri op straat te zetten. De Italiaan presteerde vorig seizoen het onmogelijke door met the Foxes kampioen van Engeland te worden. Om die reden krijgt de beslissing van Leicester om Ranieri te ontslaan veel kritiek in de voetbalwereld.

“Niemand wilde Leicester zien degraderen met Ranieri, maar ik denk dat ze nu veel sympathie verliezen. Ik denk dat weinig mensen er een traan om laten als ze degraderen door deze beslissing”, zegt Jamie Carragher tegen Sky Sports. “Mensen doen alsof het een ramp is als ze degraderen, maar het is altijd een jojoclub geweest.”

“Als je van tevoren had gezegd dat Leicester eerst kampioen zou worden en vervolgens zou degraderen, zou iedere fan dat hebben geaccepteerd”, vervolgt de oud-speler van Liverpool. “Wat ze afgelopen seizoen hebben gepresteerd, was het bewijs dat je nooit op moet geven, ze hebben het fantastisch gedaan. Ik vind dat ze een standbeeld voor Ranieri moeten bouwen en daar moeten ze morgen nog mee beginnen.”

Ook Gary Linker reageerde via Twitter verbolgen over het ontslag van Ranieri. “Na alles wat Claudio Ranieri heeft gedaan voor Leicester City, is hem ontslaan nu onverklaarbaar, onvergeeflijk en ontzettend triest”, liet de oud-speler van onder meer Leicester City, Barcelona en Tottenham Hotspur weten.

Negen maanden nadat Leicester City onder leiding van Claudio Ranieri kampioen van Engeland werd, is de manager ontslagen bij the Foxes!