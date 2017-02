AZ verlaat Europa League met het schaamrood op de kaken

Het zelfvertrouwen van AZ heeft een flinke deuk opgelopen uit tegen Olympique Lyon. Nadat de Fransen in Alkmaar al met 4-1 hadden gewonnen, werd het in Lyon liefst 7-1. De ploeg van trainer John van den Brom keek na een 45 minuten voetballen al tegen een 4-1 achterstand aan. Het betekent de grootste Europese nederlaag ooit voor AZ.

Na de 4-1 nederlaag van vorige week in Alkmaar reisde AZ met lood in de schoenen naar Lyon. De wedstrijd was overbodig, want alle hoop op kwalificatie voor de achtste finales was na de ruime nederlaag vervlogen. In Frankrijk ging de ploeg van Van de Brom af als een gieter. De Alkmaarders werden van het kastje naar de muur gespeeld en zochten na 45 minuten de kleedkamer op met een 4-1 achterstand. Lyon had geen kind aan AZ, het krachtsverschil was gigantisch. Het was aan aanvoerder Ron Vlaar en Tim Krul te danken dat de achterstand bij rust niet groter was, al speelde de doelman opnieuw geen goede wedstrijd.

Waar AZ vorige week voetballend nog goed mee kon, was Lyon donderdagavond niet alleen de beter voetballende ploeg, maar scherper en slimmer op alle fronten. De 1-0 viel al na vier minuten spelen en kreeg Nabil Fekir in de schoot geworpen door Ridgeciano Haps, die Stijn Wuijtens slecht inspeelde en de Lyon-aanvaller oog in oog zette met Krul. Gnaly Cornet maakte er na zeventien minuten spelen 2-0 van, nadat de gehele AZ-verdediging kinderlijk eenvoudig uit elkaar werd gespeeld. Levi Garcia deed nog wat terug, maar een minuut later bracht Fekir de marge weer op twee. Sergi Darder maakte er in de 34e minuut 4-1 van, met een slap schot dat houdbaar leek.

Een pijnlijke avond voor AZ.

Het enige wat AZ na rust kon doen was de schade beperken. Van den Brom had zijn ploeg een tandje feller de kleedkamer uitgestuurd. Omdat de tweeluik al lang en breed gespeeld was, nam Lyon wat gas terug en kwamen de bezoekers iets beter in de wedstrijd. De Alkmaarders kregen zelfs kansen om de stand iets draaglijker te maken, maar dat was de nummer vijf van de Eredivisie niet gegund.

AZ snakte naar het einde van de wedstrijd. De Alkmaarders zaten er al doorheen toen Alexandre Lacazette een kwartier voor tijd nog zijn opwachting mocht maken. Koud in het veld stond hij aan de basis van de 5-1 van Fekir. In de slotfase zou het nog veel erger worden voor de Eredivisionist. Nadat Houssem Aouar er 6-1 van maakte, bepaalde Mouctar Diakhaby de eindstand op 7-1.