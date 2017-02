Ronaldinho looft landgenoot: ‘Gabriel kan de beste speler ter wereld worden’

Gabriel Jesus maakt indruk in zijn eerste wedstrijden bij Manchester City. Volgens landgenoot Ronaldinho kan de aanvaller één van de beste spelers van de wereld worden, als hij zich zo blijft ontwikkelen. “Je ziet dat Gabriel Jesus totaal geen angst heeft in het veld”, vertelt de ex-middenvelder van onder meer Barcelona en AC Milan.

“Hij wil gewoon spelen en laten zien wat hij kan. Ik denk dat hij goed zal spelen tegen Manchester United, Chelsea, Liverpool en alle andere topteams in Engeland”, zegt Ronaldinho tegen The Sun. “Het is goed dat hij opgenomen is in de selectie voor de Champions League. Ik denk dat hij moet spelen, hij heeft veel vertrouwen. Ronaldo, Kaka, ik en meer recent Neymar speelden op jonge leeftijd op het hoogste niveau.Gabriel Jesus zit in die categorie.”

Ronaldinho denkt dat de jongeling van Manchester City weleens bij de beste spelers ter wereld kan gaan horen. “Op dit moment is dat Lionel Messi. Ik heb altijd gedacht dat Neymar op een dag de beste van de wereld zou zijn. Gabriel Jesus is pas negentien, in de toekomst kan hij het ook worden. Hij heeft de kwaliteiten om het mogelijk te maken.”