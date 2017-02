Feyenoord-machine draait op volle toeren: ‘Daarom staan we zo hoog’

Giovanni van Bronckhorst kreeg met de overwinning tegen FC Twente het perfecte verjaardagscadeau. Feyenoord, met de teruggekeerde Karim El Ahmadi, won in Enschede met 0-2 en houdt een voorsprong van vijf punten op Ajax. Volgens de oefenmeester gaf de fitheid van de Rotterdammers de doorslag.

“Met name het laatste halfuur kregen wij overwicht. We konden nog een tempo hoger spelen. Toen zag je dat die goal elk moment kon vallen. Dat werden er uiteindelijk nog twee”, zegt Van Bronckhorst tegen FOX Sports, die Jens Toornstra een half uur voor tijd inbracht voor Dirk Kuyt. “Jens is natuurlijk een pendelaar. Door zijn loopvermogen speelden we Twente kapot. Dat deed hij goed.”

“Twente stond goed compact en was gevaarlijk in de omschakeling. In de rust hebben we meer zekerheid ingebouwd door met Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena naast elkaar te spelen. Dat ging een stuk beter. We hebben niet veel weggegeven en genoeg gecreëerd om de wedstrijd te winnen”, aldus de oefenmeester van Feyenoord.

De Rotterdammers geven weinig we en dat vormt volgens Van Bronckhorst de basis van het succes, zo stelt de oefenmeester op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "De nul houden is altijd de basis voor succes. Het geeft vertrouwen. Niet alleen aan de verdediging, maar ook voorin. Iedereen weet dat het achterin degelijk en goed staat. Als je dan een keer scoort, is de winst al bijna binnen. Wij hebben in de Eredivisie de minste tegengoals en de meeste doelpunten gemaakt. Daarom staan we zo hoog."

Voor het eerst sinds drie weken kon Van Bronckhorst weer beschikken over El Ahmadi, die met Marokko actief was op de Afrika Cup. “Ik zit er wel behoorlijk doorheen. Maar over het algemeen is het lekker om terug te zijn, de nul te houden en weer te winnen”, zegt de middenvelder. “Ze kwamen er af en toe wel goed doorheen met een counter. Al met al hebben we genoeg kansen gecreëerd. In de tweede helft zie je dat we mannen voorin hebben die een goal kunnen maken, dus dat is wel mooi. Twente deed het wel aardig. Ze hebben hier ook van Ajax gewonnen, dus je mag blij zijn met de 0-2.”