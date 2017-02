‘Ik ben blij dat het nu voorbij is, Feyenoord kan daar niet mee concurreren’

Feyenoord maakte een rustige transferperiode door, zonder inkomende of uitgaande deals. Giovanni van Bronckhorst, die aanstaande zondag weer kan beschikken over de teruggekeerde Karim El Ahmadi en ook de licht geblesseerde Eljero Elia denkt op te kunnen stellen, maakt de rest van het seizoen dus af met dezelfde groep die verantwoordelijk is voor de koppositie in de Eredivisie en is daar maar wat gelukkig mee.

“Ik ben blij dat de transferperiode klaar is. Het is altijd afwachten wat voor clubs zich melden voor je spelers. Wij kunnen daar niet mee concurreren”, vertelde hij tijdens een perspraatje in aanloop naar het duel met FC Twente. “Uiteindelijk ben ik blij dat de groep zo is gebleven. Er heeft niets concreets rond een speler gespeeld.”Van Bronckhorst zal het dus doen met de selectie die er al stond. Volgens de oefenmeester is die ook breed genoeg: “Het is moeilijk om een vast elftal op te stellen. Ik zal blijven schakelen als dat nodig is. Zeker met onze kwaliteiten voorin, zal ik veel switchen.”

Een van de belangrijkste vraagstukken voor de tweede seizoenshelft is wie er eerste keeper gaat worden, Brad Jones of de weer herstelde Kenneth Vermeer, die de wedstrijd tegen Twente overigens wegens ziekte moet laten schieten. Van Bronckhorst heeft echter nog geen definitieve beslissing genomen: “Ik heb de knoop Jones of Vermeer nog niet doorgehakt. Ik heb wel met Kenneth besproken hoe het verdere plan er nu uitziet.”