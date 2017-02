‘Met Neres en Kluivert kunnen de Nederlandse backs hun borst natmaken’

Ajax tastte dinsdag diep in de buidel om David Neres over te nemen van Sao Paulo. Toch hebben de Amsterdammers daar goed aan gedaan en is de jonge Braziliaan het bedrag waard, zo stelt Grads Fühler. Hij is momenteel scout in Zuid-Amerika voor Udinese en werkte voorheen bij FC Groningen.

“Hij is linksbenig, maar zijn rechterbeen is ook niet slecht. En ik vind hem redelijk snel tot snel. Zijn passeerbeweging is goed, al heeft hij de neiging veel in de breedte te passeren. Wat mij betreft moet hij veel meer acties in de diepte maken”, zegt Fühler tegen De Telegraaf. “Individueel heeft hij ongelooflijk veel in huis.”

De scout van Udinese benadrukt dat Neres in Brazilië als rechtsbuiten speelde, maar dat trainer Peter Bosz hem ook als linkeraanvaller kan gebruiken. “Met Neres als linksbuiten en Kluivert als rechtsbuiten kunnen de Nederlandse backs hun borst nat maken”, stelt Fühler, die een belangrijk advies heeft voor Ajax. “Geef Neres de tijd. Hij heeft een gigantisch prijskaartje om zijn nek. Dus logischerwijs zullen de verwachtingen bij de supporters hoog zijn.”

“Als je hem zo ziet, is hij een bravouremannetje, met maniertjes. Dat is geen kritiek, want die heeft elke Braziliaanse aanvaller tegenwoordig. Maar het wordt boeiend om te zien hoe sterk hij in zijn koppie is, want je zag in zijn FC Groningen-tijd bij Luis Suarez ook dat zulke spelers veel moet worden afgeleerd”, vertelt de voormalig scout van FC Groningen. Bij een Braziliaans talent is altijd snel de vergelijking met Neymar gemaakt. “Daar kan ik me gezien zijn stijl van voetballen, zijn loopje én de kousen tot over de knie wel iets bij voorstellen. Maar die vergelijking is veel te vroeg. Om zo goed te worden als Neymar moet hij nog wel even.”

OFFICIEEL! Ajax heeft beet bij São Paulo! David Neres komt voor een bedrag van maximaal vijftien miljoen euro naar Amsterdam! #ajax #eredivisie Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 31 Jan 2017 om 1:02 PST