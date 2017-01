Chinese miljoenen lonken voor Van Veen: ‘Hoef ik nooit meer te werken’

Kevin van Veen staat voor een droomtransfer naar China. De Nederlandse spits, spelend bij Scunthorpe United, kan bij Henan Jianye FC een miljoenencontract tekenen. De ex-aanvaller van onder meer FC Oss en SC Cambuur hoopt dat de voorzitter hem de transfer gunt.

Dinsdagochtend moest Van Veen naar het kantoor van de voorzitter komen. Er was namelijk interesse. “Er was een Chinese club die vier miljoen pond wilde betalen”, zegt de aanvaller in gesprek met Voetbal International. “Ik heb de officiële mail zelf gezien. Wat de voorzitter zei? "Ze willen nu vier miljoen, maar we gaan met ze schaken. We proberen zes tot acht miljoen pond. Maar heel eerlijk: vier miljoen pond is ook al veel geld".'

Volgens Van Veen heeft de voorzitter ‘geld genoeg’ en hoeft hij het daar niet voor te doen. Hij verwacht dat hem de transfer gegund wordt en gaat er dan ook vanuit dat de transfer zal worden beklonken. Een droom komt daarmee uit. “Mijn financiële droom”, klinkt het. “Ik ben 25 jaar en speel in Engeland. Nu kan ik een lulverhaal ophangen over ambities, over voetballen in Engeland…Maar dit gaat om geld. Ik kan daar ontzettend veel verdienen. In een paar jaar ben ik financieel onafhankelijk. Hoef ik nooit meer te werken.”