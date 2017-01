Bod van vijftien miljoen van Ajax sorteert alsnog effect

Ajax lijkt in de slotfase van de winterse transfermarkt toch de strijd om de handtekening van David Neres te winnen. Braziliaanse media als FOX Sports Brazil verzekeren dat Sao Paulo vrijwel zeker overstag is gegaan met een formeel bod van ongeveer vijftien miljoen euro, voor tachtig procent van de transferrechten van de aanvaller.

Volgens De Telegraaf lijkt het erop dat de enorme schuldenlast van Sao Paulo de reden is dat men toch heeft ingestemd met een verkoop van Neres aan Ajax. Eerder stond de Braziliaanse club weigerachtig tegenover de verkoop van de jeugdinternational, die de voorbije maanden diverse malen door Ajax is bekeken.

Mocht Ajax er alsnog niet in slagen om Neres voor het einde van de winterse transfermarkt te strikken, dan blijft hij in beeld als versterking voor komend seizoen. Miralem Sulejmani blijft met een transfersom van 16,25 miljoen euro hoe dan ook de allerduurste aankoop in de clubgeschiedenis van Ajax.

Ajax zal dinsdag hoogstwaarschijnlijk het vertrek van Anwar El Ghazi naar Lille bekendmaken. In dat geval hebben de hoofdstedelingen bijna dertig miljoen euro aan uitgaande transfers opgestreken. De verkopen van Francesco Antonucci (AS Monaco), Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg) en Nemanja Gudelj (Tianjin TEDA) waren al goed voor ruim twintig miljoen euro.