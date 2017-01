Payet keert voor 29,3 miljoen euro terug op oude nest

De transfersoap van Dimitri Payet is officieel ten einde. De spelmaker verlaat West Ham United voor Olympique Marseille, zo maken the Hammers via de officiële kanalen bekend. De Premier League-club laat verder weten dat de transfersom 25 miljoen pond bedraagt, ofwel 29,3 miljoen euro.

Payet tekent een contract tot de zomer van 2021 in Marseille. Naar verluidt ziet de aanvaller een bruto jaarloon van zeven miljoen euro tegemoet. Payet was zondag al afgereisd naar het zuiden van Frankrijk voor de medische keuring, al is het onduidelijk of hij die al heeft doorlopen. Een persoonlijk akkoord had Payet eerder al bereikt, want de international van Frankrijk had nadrukkelijk zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Olympique Marseille.

Het gezin van de 29-jarige creatieveling was naar verluidt ongelukkig in Londen. Payet vroeg vervolgens om een transfer, maar West Ham United wilde daar niet zomaar aan meewerken. Payet weigerde daarna nog in actie te komen voor zijn club en trainde tijdens de onderhandelingen mee met het beloftenteam. Een eerste bod van Olympique Marseille bleek ontoereikend, maar na het bod van 29,3 miljoen euro is West Ham United toch overstag gegaan.

De sterspeler van het EK 2016 speelde tussen 2013 en 2015 al voor Olympique Marseille. Hij kwam destijds tot 72 competitieduels en 15 doelpunten. West Ham United nam Payet in de zomer van 2015 over voor vijftien miljoen euro en legde hem in februari 2016 nog vast tot medio 2021. In dienst van de Londenaren noteerde Payet 48 competitiewedstrijden, waarin hij 11 keer tot scoren kwam.