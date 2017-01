‘We spelen AZ kapot en nog zegt men: ‘Ajax dit, Ajax dat’’

Voor Feyenoord is het nog een lange weg naar het kampioenschap. De Rotterdammers hebben vijf punten voorsprong op Ajax en acht op PSV. Eljero Elia twijfelt er niet aan dat de huidige koploper van de Eredivisie die voorsprong vast kan houden tot het einde van het seizoen.

“Alleen wijzelf kunnen ons stoppen. Als ik niet opsta, staat Steven Berghuis op of anders Nicolai Jørgensen. Lukt dat niet, dan doet Toornstra zijn ding of Kuyt. Vilhena kan erbij komen, die blijft gaan box to box en pakt doelpunten mee. Eric Botteghin staat er week in week uit, die eet iedereen op. El Ahmadi regisseert. Probeer dat allemaal maar eens te stoppen”, laat de vleugelaanvaller er geen misverstand over bestaan tegenover Voetbal International.

Elia maakt zich dan ook geen zorgen over Ajax en PSV, die de Rotterdammers op de hielen zitten. “Roda heeft acht van de laatste tien wedstrijden niet verloren. Punten gepakt van Ajax, PSV en AZ, en wij spelen ze helemaal tam. Vallen aan, maken het spel, slaan twee keer toe en winnen terecht. Natuurlijk ben je dan blij”, zegt Elia. “Wij spelen Vitesse weg, we spelen Sparta weg, waar iedereen het moeilijk tegen heeft. We spelen AZ helemaal kapot en nog durven ze te zeggen: Ajax dit, Ajax dat. Laat ze maar praten. We zullen zien.”

Toch ziet de aanvaller nog genoeg ruimte voor verbetering bij de Rotterdammers. “We moeten eerlijk tegen elkaar zijn en harder. Ik vind dat we in sommige situaties nog meer moeten communiceren. Dan zijn we nog te soft. Veel gaat al goed, we hebben bijvoorbeeld al twee jaar geen doelpunt uit een corner tegen gehad. Maar het kan niet scherp genoeg. Dat hebben we vorig seizoen gezien. Het gaat om de kleine dingen. In de kleedkamer, scherp houden, extra krachttrainingen.. Het gaat goed, maar het moet beter.”