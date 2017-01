Borussia Dortmund troeft Real af en legt Isak vast

Alexander Isak mag zich speler van Borussia Dortmund noemen. De zeventienjarige aanvaller heeft maandagochtend zijn handtekening gezet onder een contract voor vierenhalf jaar en levert AIK naar verluidt negen miljoen euro op.

Als een verrassing kwam de transfer al niet meer, want Aftonbladet meldde zaterdag dat de Zweed voor Dortmund had gekozen en de krant kwam een dag later met het bericht dat de drievoudig international zijn handtekening reeds had gezet. Dortmund heeft nu dus ook via de officiële kanalen bekendgemaakt dat Isak is vastgelegd en daarmee troeft de huidige nummer vier van de Bundesliga onder meer Real Madrid af.

De sportkrant Marca pakte anderhalve week geleden uit met de mededeling dat Real en AIK nagenoeg rond waren over Isak en dat de belofte een vijfjarig contract zou tekenen in het Santiago Bernabéu. Isak, die ook nog werd gelinkt aan onder meer West Ham United, Chelsea, Bayern München, Paris Saint-Germain en Ajax, lijkt zich op het laatste moment dus te hebben bedacht omdat de interesse van Dortmund serieus werd.

“Isak is een hochkarätiges aanvalstalent dat door veel Europese topclubs gewild was. We zijn erg blij dat hij voor Dortmund heeft gekozen. De club is er met Isak van overtuigd dat dit een transfer met veel perspectief is”, aldus sportief directeur Michael Zorc op de clubwebsite. Het is onduidelijk of de vereniging van trainer Thomas Tuchel Isak de rest van het seizoen eventueel wil verhuren of dat hij direct aansluit bij het eerste elftal.