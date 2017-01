‘Dan gaat het knagen, want Feyenoord moet ook nog naar de ArenA’

Feyenoord heeft na afgelopen weekend nog altijd een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax, maar toch ziet Willem van Hanegem de Rotterdammers niet als de grootste kanshebbers op het kampioenschap. De Kromme is niet onder de indruk van het spel van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst en verwacht dat er nog een aantal punten verspeeld gaan worden.

Feyenoord won zaterdagavond moeizaam met 1-0 van Willem II, Ajax nam de drie punten mee uit Stadion Galgenwaard door een 0-1 overwinning. Het gat blijft zodoende vijf punten. “Die vijf punten voorsprong, die kan Feyenoord zo kwijt zijn hoor. Een keer verliezen en het zijn nog maar twee punten”, aldus Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dan gaat het knagen, want Feyenoord moet ook nog naar de ArenA. Zaterdag speelde Feyenoord weer niet bijzonder.”

Van Hanegem ziet ook nog geen sterke vorm bij Ajax, maar vindt de ploeg van Peter Bosz makkelijker voetballen. “Ajax heeft het nu ook niet, maar blijft voor mij toch favoriet voor de titel. Zij zijn tot goed voetbal in staat. Feyenoord toonde dat alleen in de eerste helft tegen AZ. Ajax speelt in normale doen gewoon een stuk makkelijker. Het kost minder kracht. Dat kan helpen als het in de slotfase van de competitie echt spannend wordt. Dan kan Feyenoord het opeens heel benauwd krijgen.”