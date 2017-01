Wenger pakt notoire rode kaartenpakker aan: ‘Hij benadeelt het team’

Voor Arsenal liep het thuisduel met Burnley (2-1 winst) uit op een zware bevalling. The Gunners kwamen na een kwartier spelen in de tweede helft op voorsprong via Shkodran Mustafi, maar verloren even later Granit Xhaka met een rode kaart. Andre Gray dacht de bezoekers vervolgens in de derde minuut van de blessuretijd toch nog een punt te bezorgen, maar sterspeler Alexis Sánchez bepaalde tot grote vreugde van manager Arsène Wenger anders.

De keuzeheer was zijn emoties na de toegekende strafschop aan Burnley in de slotfase niet de baas en werd naar de tribunes gestuurd door scheidsrechter John Moss. Wenger gaf vervolgens bij het verlaten van het veld ook nog eens vierde official Anthony Taylor een duw. De keuzeheer trok na afloop in gesprek met Sky Sports het boetekleed aan voor die actie.

"Ik had mijn mond moeten houden en rustig naar huis moeten gaan. Ik bied mijn excuses aan voor mijn gedrag. Ik was gedurende de gehele wedstrijd vrij kalm. Waar ik vooral teleurgesteld over ben, daar ga ik niet over hebben", vertelde Wenger, die niet te spreken was over de rode kaart van Xhaka. "Hij moet zijn spel leren te controleren en het team niet benadelen." Voor de middenvelder was het alweer zijn zesde rode kaart in minder dan zeventien maanden.