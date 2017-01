Pogba sleept verdiend punt uit het vuur voor Sparta Rotterdam tegen AZ

AZ heeft op eigen veld niet kunnen winnen van Sparta Rotterdam. De bezoekers hadden over de hele wedstrijd gezien het betere van het spel. Toch kwam de ploeg van John van den Brom na rust op voorsprong via Derrick Luckassen, maar was het Mathias Pogba die na 85 minuten spelen de 1-1 eindstand op het bord kopte.

De bezoekers begonnen goed aan de wedstrijd en waren verrassend genoeg de bovenliggende partij in de eerste 45 minuten. Sparta kreeg kans na kans in Alkmaar en kon het zichzelf verwijten dat het niet met een voorsprong de rust in ging. Ryan Sanusi kreeg na vijf minuten al een goede mogelijkheid, maar hij schoot over op aangeven van Paco van Moorsel. De beste kansen waren er voor Stijn Spierings, maar de Spartaan had zijn vizier niet op scherp staan.

AZ had weinig laten zien in de eerste helft. Van den Brom zette zijn spelers op scherp in de rust en zag zijn ploeg na de thee beter voor de dag verschijnen. Het resulteerde in de openingstreffer van Luckassen in de 54e minuut. Uit een vrije trap van Muamer Tankovic kopte de verdedigende middenvelder de 1-0 tegen de touwen. Waar Sparta de kansen liet liggen, had de thuisploeg er aan één genoeg.

Sparta bleef goed voetballen en maakte jacht op de gelijkmaker. Twintig minuten voor tijd was Thomas Verhaar er dichtbij. Zijn inzet kwam terecht op de paal. De ploeg van Alex Pastoor had recht op een punt en kreeg vlak voor tijd wat het verdiende. Invaller Pogba zette Haps makkelijk aan de kant en kopte voor een open doel raak. In de slotfase wist AZ de overwinning niet meer uit het vuur te slepen en werd Pastoor nog naar de tribune verwezen door scheidsrechter Dennis Higler.