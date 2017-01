‘Als ze op zoek zijn naar een koopje, moeten ze eens rondkijken op de markt’

Dimitri Payet probeert een transfer naar Olympique Marseille te forceren, maar West Ham United werkt daar vooralsnog niet aan mee. De aanvallende middenvelder ligt tot medio 2021 vast bij West Ham en dus voelen the Hammers geen druk om Payet te laten gaan. Van een goedkope transfer zal in ieder geval geen sprake zijn, verzekert vicevoorzitster Karren Brady.

"Als Olympique Marseille op zoek is naar een koopje, moeten ze eens rondkijken op de Roman Road Market", doelt Brady in The Sun op een markt in Londen. "Ze moeten weten dat Payet, die goed genoeg is voor zowel Real Madrid als West Ham United, niet goedkoop zal vertrekken, als we hem al laten gaan. Chelsea zit in hetzelfde schuitje met Diego Costa en houdt net als wij vast aan het standpunt."

Voorzitters David Sullivan en David Gold en trainer Slaven Bilic herhalen keer op keer dat ze Payet willen behouden. Volgens Brady zijn dat geen loze woorden. "Ik kan verzekeren dat zij zich niet zullen laten intimideren om iets te doen wat nadelig zou zijn voor West Ham United", schrijft ze in haar column voor de Engelse tabloid.

Donderdag maakte Arsène Wenger nog duidelijk dat Payet in ieder geval niet naar Arsenal zal gaan. Thierry Henry is daar blij mee, want de clublegende vindt niet dat the Gunners de creatieveling nodig hebben. "Ze hebben Alex Iwobi en die kan over een paar jaar vergelijkbaar zijn met Payet. Iwobi heeft wedstrijden nodig om zijn potentieel waar te maken", legt Henry uit bij Sky Sports. "Als je iemand als Payet haalt, kan dat ten koste gaan van de speeltijd van Iwobi. Dat zou schadelijk kunnen zijn voor zijn ontwikkeling."