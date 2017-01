Kuyt: ‘Het is logisch dat het nog niet het niveau van voor de winterstop was’

Feyenoord opende de tweede seizoenshelft zondagmiddag op bezoek bij Roda JC Kerkrade en de Rotterdammers beleefden een moeilijke wedstrijd in Limburg. Na een stroeve start slaagde de koploper er via Dirk Kuyt en Eljero Elia pas in de slotfase in om afstand te nemen. De aanvoerder was na afloop blij met de drie punten.

“Zo'n eerste wedstrijd is altijd weer even wennen”, vertelde hij voor de camera’s van FOX Sports. “Dat het nog niet helemaal het niveau was van voor de winterstop is logisch, maar dit is een goede basis om mee door te gaan. We moeten ook niet vergeten dat we tegen een heel georganiseerd Roda speelden. PSV en Ajax hadden het ook heel lastig tegen Roda.”

Kuyt nam zelf de openingstreffer voor zijn rekening, maar leek zich wel in buitenspelpositie te bevinden. De aanvaller was zich echter van geen kwaad bewust: “Was het buitenspel? Dat heb ik niet meegekregen. Het zal niet veel zijn geweest.”