Veltman legt zich neer bij nieuwe rol: ‘Dat is nu niet meer aan de orde’

Joël Veltman brak bij Ajax door in het hart van de defensie en groeide op die positie uit tot een Oranje-international. Vorig seizoen opteerde Frank de Boer er echter voor de mandekker als rechtsback te gebruiken en Peter Bosz, die sinds afgelopen zomer de eindverantwoordelijke is in Amsterdam, is daar vooralsnog niet van afgeweken. Veltman heeft zich inmiddels neergelegd bij zijn positiewisseling.

"Een paar weken voor de winterstop heb ik de knop omgezet: rechtsback is mijn positie", vertelt de 24-jarige Ajacied aan Voetbal International. "Daar speel ik nu al langere tijd bij Ajax en heb ik ook minuten gemaakt in Oranje. Daarvoor ging het nog weleens over lievelingspositie en meer van dat soort zaken, maar dat is nu niet meer aan de orde. Ik voel dat er nog veel rek in zit en wil me als rechtsback verder ontwikkelen."

Veltman miste vorig seizoen geen duel in de Eredivisie en is ook deze jaargang een vaste waarde in het elftal van Ajax; hij ontbrak pas één keer. Zondagmiddag wacht voor de hoofdstedelingen de competitiehervatting, uit bij PEC Zwolle.