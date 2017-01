Vraagtekens bij afwezigheid Ziyech: ‘Hij lijkt de boel te willen saboteren’

Voor Marokko start maandag het toernooi om de Afrika Cup met een wedstrijd tegen Congo, zonder Hakim Ziyech. Bondscoach Hervé Renard riep de Ajacied ook niet op als vervanger van de talloze geblesseerden. Volgens Nourdin Boukhari, Ali Boussaboun en Khalid Sinouh gaat het ontbreken van Ziyech de Marokkaanse ploeg opbreken.

“Sorry, maar ik ga de mensen geen valse hoop geven. Als Ziyech erbij was geweest, dan had Marokko wel de kwartfinale kunnen halen”, zegt Boukhari, die zelf veertien interlands speelde voor het land. “Waarom zou je zo’n goede speler thuislaten? Er moet iets zijn voorgevallen, dat kan niet anders.”

Khalid Sinouh keepte vier interlands voor Marokko en kijkt nu vol onbegrip naar het selectiebeleid van bondscoach Renard. “Hij roept spelers op uit de tweede divisie van Duitsland en Frankrijk. Het lijkt alsof Renard de boel aan het saboteren is. Hij doet zijn best om ontslagen te worden. Renard heeft met Zambia en Ivoorkust de Afrika Cup gewonnen. Nu ziet hij in dat hij met Marokko geen kans maakt”, stelt de voormalig doelman van onder meer AZ, FC Utrecht en PSV. “Het zou een hele prestatie zijn als Marokko de tweede ronde haalt.”

Volgens Boussaboun had Ziyech het moeilijk gekregen in het fysiek sterke Afrikaanse voetbal. “Ze zetten één man erop. Laten hem alleen voor de middencirkel voetballen. Hij zou opgevreten worden”, stelt de ex-speler van onder meer ADO Den Haag, Feyenoord en FC Utrecht. De twaalfvoudig Marokkaans international denkt dat Ziyech vanaf de bank niet het verschil zou maken. “Die gaat daar met een lange bek zitten. Als-ie erin komt, denkt hij niet van: hup, ik laat nu wat zien. Hij zal teleurgesteld het veld betreden.”