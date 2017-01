‘Dit elftal is goed genoeg om tot het einde mee te doen om de titel’

Feyenoord beleefde een geweldige eerste seizoenshelft en dat is de rest van Europa ook niet onopgemerkt gebleven. Dragende krachten als Terence Kongolo, Nicolai Jörgensen en Tonny Vilhena zijn elders op verschillende lijstjes opgedoken. Feyenoord houdt wel rekening met een mogelijk vertrek van een belangrijke speler, maar is niet van plan om voordat dat gebeurt de transfermarkt op te gaan.

“Ik hoefde niet aan te kloppen voor spelers. Iedere speler in mijn elftal straalt uit dat hij wil voortzetten wat we met elkaar in gang hebben gezet. Dit elftal is goed genoeg om tot het einde mee te kunnen doen om het kampioenschap”, vertelt trainer Giovanni van Bronckhorst in gesprek met De Telegraaf. Hij volgt van een afstandje wel hoe titelconcurrent PSV zich versterkte met Marco van Ginkel, terwijl Ajax er nog een buitenspeler bij lijkt te gaan halen.

Feyenoord blijft echter wel alert op de transfermarkt: “Omdat we met alles rekening moeten blijven houden…”, voegt Eric Gudde toe aan de woorden van zijn trainer. De bestuurder weet echter ook dat een transfer in januari geen garantie is voor succes: “Ik kan de percentages van succesvolle transfers in januari in een paar leagues laten zien en die zijn niet hoog, hoor.”