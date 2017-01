Van Geel en Van Bronckhorst in koor: ‘We zijn titelkandidaat nummer één’

Feyenoord loopt niet weg voor de status van titelfavoriet. De koploper is de winterstop ingegaan met een voorsprong van vijf punten op naaste belager Ajax en heeft zodoende goede papieren. Zowel technisch directeur Martin van Geel als trainer Giovanni van Bronckhorst beaamt dat Feyenoord de te kloppen ploeg is.

"Wij zijn titelkandidaat nummer één. Als je eerste staat vanaf de eerste speeldag wil je dat na de winterstop natuurlijk continueren. En als we uiteindelijk lager dan de eerste plaats eindigen, zorgt dat voor een grote teleurstelling", vertelt Van Geel rond de nieuwjaarsreceptie in gesprek met RTV Rijnmond. De beleidsbepaler laat weten dat hij geen spelers wil laten gaan, met het oog op de titelstrijd en de strijd om de KNVB Beker.

"Als je naar onze positie kijkt zeker", beantwoordt Van Bronckhorst de vraag of Feyenoord de grootste titelkandidaat is. De trainer denkt dat Feyenoord in tegenstelling tot voorgaande jaren wel sterk uit de winterstop komt. "Dat verwacht ik wel. Het gevoel is ook anders: vorig seizoen gingen we met een nederlaag de winterstop in. Als je dat vergelijkt met nu merk je dat je zo'n positieve week voor de winterstop meeneemt. Daar ben ik heel blij mee."