‘Men denkt dat de PL het walhalla is, bij Ajax is het minstens even goed’

Tim Krul richt zich in Portugal met Ajax op de tweede seizoenshelft. De huurling van Newcastle United moet nog altijd wachten op zijn kans in het eerste elftal. Desondanks blijft de Oranje-international positief en laat hij zich niet uit het veld slaan door de concurrentiestrijd. Na zijn zware knieblessure is de doelman al lang blij dat hij weer op het veld kan staan en hoopt hij na de winterstop een rol van betekenis te kunnen spelen.

Na het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona, hing technisch directeur Marc Overmars al snel aan de lijn bij Krul. Hij was nog niet helemaal hersteld van zijn knieblessure, maar werd toch naar Amsterdam gehaald. Een half jaar later staat de teller op vier wedstrijden bij Jong Ajax. “Ajax had Jasper Cillessen aan FC Barcelona verkocht, wist niet of Andre er direct zou staan én moest dus wel een vervanger van Jasper halen”, vertelt Krul in gesprek met De Telegraaf. “Natuurlijk wilde ik zo snel mogelijk belangrijk zijn.”

Krul blijkt een collegiale speler, iemand die zijn concurrent uit het team wil spelen door zijn eigen kwaliteiten en niet door fouten van de ander. “Het is nu heel dubbel. Als Andre een paar ketsers maakt, komt mijn kans”, aldus Krul. “Maar dat wil ik niet op dié manier, omdat ik een gewaardeerd onderdeel van de groep ben, Ajax me fantastisch heeft opgevangen en ik dus intens hoop dat we kampioen worden. Dan kun je geen grote keepersfouten gebruiken.”

Wanneer Onana goed blijft presteren bestaat de kans dat Krul na dit seizoen terugkeert bij Newcastle United, zonder ook maar een wedstrijd in het eerste elftal gespeeld te hebben. Desondanks staat hij nog altijd volledig achter zijn keuze voor Ajax. “De faciliteiten hebben me positief verrast. Iedereen denkt dat de Premier League het walhalla is. Maar bij Ajax zijn de faciliteiten minstens even goed, zo niet beter. Daardoor en door de fantastische talenten, waarmee ik train, heb ik het gewoon enorm naar mijn zin.”