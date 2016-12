'Ik denk niet dat er ooit nog zo'n voetballer zal zijn'

Zlatan Ibrahimovic is van mening dat Lionel Messi overal ter wereld succesvol zou zijn, niet alleen in Spanje in het tenue van Barcelona. De aanvaller van Manchester United was in het seizoen 2009/10 ploeggenoot van de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or. "Messi is een unieke voetballer. Ik weet niet of we ooit nog een voetballer zullen zien die in staat is om de dingen te doen die Messi doet", zo vraagt de Zweed zich af.

"Messi heeft namelijk zijn stijl en is daardoor de voetballer geworden die hij is. Dus ik denk dat niet dat er ooit nog zo'n voetballer zijn", vertelt Ibrahimovic in gesprek met ESPN. "Ik had het geluk dat ik Messi elke dag kon zien. Ik heb het al eens vaker gezegd. Het lijkt net alsof je op de PlayStation speelt. Je geeft een speler de bal en hij rent langs alle tegenstanders. Dat is Lionel Messi."

Ibrahimovic speelde na zijn vertrek uit Zweden in vijf landen, voor zeven verschillende clubs, terwijl Messi het mogelijk bij één club en één land houdt. "We zijn verschillende voetballers, op het gebied van stijl én speelstijl", zo vervolgt de ex-speler van onder meer Ajax. "Ik ben degene die overal is geweest en verschillende landen heeft veroverd. Hij is degene die al jarenlang op één plek speelt en geweldig is geweest. Als hij dat daar kan, dan kan hij dat overal. Messi is een speler die van voetbal houdt. Hij zou geen problemen hebben om elders, waar dan ook ter wereld, zijn niveau te halen."

Ibrahimovic stelt dat Messi meer steun van zijn landgenoten verdient. De Argentijn heeft immers niet het eeuwige sportleven en hij stond al op het punt om zijn internationale loopbaan een halt toe te roepen. "Ik denk dat ze vooral in Argentinië veel meer een speler als Messi moeten waarderen. Ze moeten van hem genieten, nu het nog kan. Messi is een prachtige voetballer om naar te kijken."