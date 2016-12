Bruma: ‘We trainen als beesten, echt veel harder dan bij PSV’

Jeffrey Bruma kende een moeizame start bij VfL Wolfsburg, maar langzaam maar zeker lijkt de mandekker zijn draai te vinden. In gesprek met De Telegraaf zegt Bruma dat hij door de trainers bij de club gezien wordt als ‘een belangrijke schakel’. Er wordt daarom veel met hem gepraat.

“Ik ben een van de jongens, die de taak hebben om het team te dragen en te leiden. Ik doe mijn best, maar dat gaat met vallen en opstaan. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om in een buitenlands team je stempel te drukken”, begint Bruma.

Volgens Bruma moet een speler eerst laten zien dat hij er staat, voordat hij aanwijzingen kan geven aan anderen. “Dat heb ik nu wel gedaan, denk ik.” Volgens Bruma is VfL Wolfsburg een wereld verschil met PSV. “Hier moet je elke week op de toppen van je kunnen presteren. We trainen als beesten. Echt veel harder dan bij PSV.”