Update: Jorritsma gaat na uitblijven akkoord sowieso niet naar WK

De KNVB maakte dinsdagmiddag in een statement bekend dat Hans Jorritsma langer bij het Nederlands elftal blijft. De teammanager zou eigenlijk vertrekken omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, maar heeft zijn contract verlengd zien worden tot 1 december 2017. Hans van Breukelen is daar blij mee.

De technisch directeur van de voetbalbond zegt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij ‘rust in de tent’ wil en dat hij er derhalve voor heeft gekozen om Jorritsma te laten zitten. “Danny Blind wilde graag dat Hans zou blijven, uit een gesprek met de spelersgroep bleek dat die daar net zo over dacht. Een opvolger hebben we nog niet in huis, dus dan moet je gewoon pragmatisch zijn.”

Van Breukelen vindt het de ‘beste oplossing voor iedereen’ en voegt eraan toe dat er in ieder geval voorlopig geen tweede assists bij komt. Hij voegde Fred Grim aan de technische staf toe, maar daar lijkt het ook bij te blijven.

Update 26 maart 07.43 uur - Jorritsma gaat na uitblijven akkoord sowieso niet naar WK

Hans Jorritsma vertrekt per 1 december bij het Nederlands elftal. Danny Blind liet de mogelijkheid aanvankelijk open om de teammanager tijdens het WK bij de spelersgroep te blijven betrekken, maar de NOS meldt dat beide partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor een extra half jaar. Overigens zal het voor het Nederlands elftal zelf ook nog een hele klus worden om het eindtoernooi te halen.