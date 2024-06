Zwitserland kwartfinalist op het EK na machtsvertoon tegen kansloos Italië

Zwitserland is de eerste ploeg die zich heeft geplaatst voor de kwartfinale op het EK. De Rossocrociati waren in het Olympiastadion in Berlijn veel te sterk voor regerend Europees kampioen Italië: 2-0. Remo Freuler was in de eerste helft het eindstation van een fraaie aanval, terwijl Rubén Vargas nog geen minuut na rust de bal in de kruising plaatste. Zwitserland neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van Engeland - Slowakije.

Aan de kant van Zwitserland voerde bondscoach Murat Yakin één wijziging door in zijn opstelling. Silvan Widmer was geschorst, waardoor Vargas, die de aanval vormde met Breel Embolo en Dan Ndoye, het vanaf het eerste fluitsignaal mocht laten zien. Granit Xhaka en Freuler vormden het centrale blok achter Embolo.

Bij Italië moest Riccardo Calafiori geschorst toekijken en was Gianluca Mancini zijn vervanger. Federico Dimarco is geblesseerd en zag Matteo Darmian zijn plek innemen. Daar bleef het niet bij, want bondscoach Luciano Spalletti voerde nog eens vier wissels door. Stephan El Shaarawy, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli en Federico Chiesa vervingen Mateo Retegui, Jorginho, Lorenzo Pellegrini en Giacomo Raspadori.

In de openingsfase vielen er niet gek veel bijzonderheden te noteren. Wel zette Zwitserland Italië direct onder druk en claimde Freuler een strafschop na een duwtje van Fagioli, maar dat was onvoldoende voor scheidsrechter Szymon Marciniak. In de openingsfase kenden beide ploegen blessurezorgen. Zo had Nicolò Barella last van zijn hamstring en ging ook Xhaka even naar de grond, maar beide middenvelders konden verder spelen.

Halverwege de eerste helft stond Embolo plots oog in oog met Gianluigi Donnarumma. De spits telefoneerde zijn inzet en dus kon de goalie van Paris Saint-Germain fraai redden. Zwitserland bleef de bovenliggende ploeg, en enkele minuten nadat Michel Aebischer over schoot, was het alsnog raak voor Zwitserland.

Embolo won een kopduel op het middenveld, waarna Ndoye de bal aan de linkerkant bij Vargas bracht. De vleugelaanvaller speelde strak in op Freuler, die zichzelf met een uitstekende aanname een vrije schietkans verschafte en via het lichaam van Mancini en de voet van Donnarumma de korte hoek vond: 1-0.

Op slag van rust kwamen de dominante Zwitsers zelfs dicht bij de 2-0, toen Fabian Rieder alles en iedereen verraste door een vrije trap uit een ogenschijnlijk moeilijke hoek in één keer op doel te schieten. Donnarumma kon nog net zijn hand tegen de inzet van de Stade Rennes-middenvelder krijgen en kreeg bovendien de hulp van de paal. Het was niet de wedstrijd van Scamacca, die zijn volgende kans, vanaf randje zestien, huizenhoog over schoot.

De supporters hadden hun zitplaats nog amper gevonden toen Vargas nog geen minuut na rust voor de 2-0 tekende. De vleugelspeler kreeg alle tijd en ruimte om tot een schot te komen, bleef kalm en krulde de bal in de bovenhoek achter de kansloze Donnarumma: 2-0. Italië leek knock-out, maar kwam dankzij de nodige hulp bijna op 2-1, toen Fabian Schär een kopbal tegen zijn eigen paal werkte. Yann Sommer, die aan de grond genageld stond, haalde opgelucht adem.

Spalletti hoopte wat te forceren met het inbrengen van Retegui voor Barella. De invaller had een assist achter zijn naam kunnen krijgen, toen Cristante de bal met veel gevoel bij hem bracht in de zestien. Retegui had oog voor Gianluca Scamacca, die van dichtbij tegen de paal schoot.

Italië was, net als in de groepsfase, aanvallend onmachtig. Zwitserland was de gevaarlijkere ploeg en counterde met regelmaat via invallers Steven Zuber en Kwadwo Duah. Gescoord werd er niet meer en dus strandt het schip voor Italië in het stadion waar in 2006 de wereldtitel werd veroverd na een heroïsch gevecht met Frankrijk. Voor Zwitserland is de kwartfinaleplaats een evenaring van het beste resultaat op een EK ooit. Op EURO 2020 werd de laatste acht voor het eerst bereikt.

