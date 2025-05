Peter Bosz oordeelt bikkelhard na Feyenoord - PSV: 'Ik vond hem dramatisch'

PSV won zondag in extremis en na een spannende topper met 2-3 van Feyenoord. Desondanks was trainer Peter Bosz na afloop zeer ontevreden over een speler in de achterste linie van de Eindhovenaren.

De ploeg van Bosz stond binnen no time met 2-0 achter in De Kuip. Met name Richard Ledezma had het in de beginfase bijzonder moeilijk tegen Igor Paixão. De PSV-coach besloot dan ook om de rechtsback nog voor rust te wisselen.

''Ik vond dat ik Ledezma moest wisselen na zijn gele kaart. Het risico was te groot dat hij vroeg in de wedstrijd een rode kaart zou pakken'', verklaarde Bosz na afloop zijn keuze bij ESPN.

''Hij had het hartstikke moeilijk. Maar als je onze hele verdediging zag staan…'', schrok Bosz enorm van zijn achterhoede. ''Ook ons middenveld pakte geen enkele tweede bal op. We hebben Joey Veerman geen enkele keer kunnen vinden als vrije man. Het was echt verschrikkelijk.''

Ledezma's vervanger Sergiño Dest deed het een stuk beter. Wellicht had Bosz de Amerikaanse verdediger eerder moeten brengen. ''Dat weet je van tevoren niet. Ik vond Ryan Flamingo daarnaast ook dramatisch. Daar werd Richard ook niet door geholpen.''

''Ik vond Boscagli niet veel beter en Mauro Júnior het ook verdomd lastig had met Hadj Moussa. Dan praat je dus over je hele verdediging. Dit is de tweede keer in mijn leven dat ik iemand in de eerste helft wissel, maar ik had geen andere optie'', aldus Bosz, die PSV dus worstelend de eerste helft zag doorkomen.

''Verdomme, een beetje gif in je flikker mag toch wel?'', vroeg de winnende coach zich hardop af. ''Dit is een topwedstrijd, dan moet je de duels winnen en de tweede ballen pakken. Dan kun je jezelf niet zo laten afslachten zoals in de eerste helft'', zo besloot Bosz.