Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart belanden in felle discussie tijdens Studio Voetbal: ‘Zat je toen in het vliegtuig?’

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart worden het tijdens NOS Studio Voetbal niet eens over de rol van Hwang In-beom tijdens Feyenoord - PSV (2-3). Waar Afellay hem de absolute uitblinker vond aan de kant van de Rotterdammers, stelt Van der Vaart hem de hele tweede helft niet gezien te hebben.

“Het is gewoon een hele goede speler, die heeft geen aanpassingstijd nodig”, begint Afellay zijn lofzang over Hwang, waarbij hij verschillende sterke momenten van de middenvelder laat zien uit Feyenoord - PSV.

“Hij wil ook echt de bal hebben onder druk, niet dat alibi-aanbieden. Ook als hij wordt ingesloten door twee of drie man, weet hij zich altijd vrij te spelen. PSV kreeg gewoon geen druk op hem. Maar ook zonder bal, hij ving alle tweede ballen op.”

Dan grijpt Van der Vaart in. De analist heeft aan te merken dat Afellay alleen voorbeelden aanhaalt van toen Feyenoord met 2-0 voor stond. “Waar was hij toen het spannend werd?” Afellay reageert door te zeggen dat Hwang over de hele wedstrijd goed was. “Ik heb hem de hele tweede helft niet gezien”, aldus Van der Vaart.

“Zat je in het vliegtuig?”, vraagt Afellay zich hardop af. “Hij was echt goed.” Van der Vaart trekt vervolgens een verbaasd gezicht: “De tweede helft ook? De tweede helft heeft toch alleen PSV de bal gehad? Waar was hij toen Feyenoord hem echt nodig had? Aan de bal heb ik hem totaal niet meer gezien!”

Afellay vond Hwang echter de tweede helft nog steeds sterk spelen. “Op het moment dat hij hem sporadisch kreeg in de tweede helft, gaf hij wel goede ballen zodat Antoni Milambo weer door kon voetballen.”

Van der Vaart vond heel Feyenoord tegenvallen de tweede helft. “Op het moment dat het echt gevraagd werd, was er geen enkele speler bij Feyenoord die zei: ‘We gaan het even doen’. Ik denk ook dat Hwang zo goed is als jij zegt, maar de tweede helft was hij echt dramatisch.”