Zwaar geïrriteerde De Bruyne laat frustraties de vrije loop: 'Ik stop, ik stop'

Bondscoach Domenico Tedesco gelooft niet dat Kevin De Bruyne zijn laatste interland voor België gespeeld heeft. België verloor maandagavond in de Nations League met 2-0 van Frankrijk, waarna De Bruyne leek aan te geven dat hij stopt als international.

De aanvoerder van de Rode Duivels liet zijn emoties na afloop bij VTM al de vrije loop. “Ik ga hier niet in media zeggen wat er allemaal fout ging, dat heb ik al tegen de spelers zelf gezegd. Als je de top niet aankunt dan moet je minstens alles geven en zelfs dat deden sommige spelers niet. Dan is het klaar.”

Er circuleert ook een video op social media, waarop De Bruyne na het laatste fluitsignaal met technisch directeur Frank Vercauteren in gesprek is. Uit dat onderonsje valt op te maken dat De Bruyne meerdere keren ‘Ik stop’ zegt.

Tedesco denkt echter dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Na een wedstrijd kan je dat niet zeggen. Kevin is nu eenmaal een winnaar. Hij is zeer emotioneel. Het is normaal dat we nu ontgoocheld zijn, maar we moeten de emoties laten bekoelen”, gaf de bondscoach sussend aan.

Tedesco kijkt er niet vreemd van op dat De Bruyne zich na de nederlaag erg kritisch uitliet over de prestatie van de ploeg. “Hij is onze aanvoerder en heeft een enorme winnaarsmentaliteit, dan mag hij ook emotioneel reageren. Nee, ik heb hem nog niet gesproken. Dat zal nog gebeuren.”

De bondscoach sloot af met een positieve noot: “Afsluiten deed Tedesco met een positieve noot. “We hebben lessen geleerd en ik vond dat we sterk eindigden, zo mocht de invalbeurt van Charles De Ketelaere gezien worden.”