Öztürk zag uitblinker: ‘Ik denk dat Feyenoorders nog schreeuwend wakker worden’

Süleyman Öztürk is onder de indruk van Paulo Dybala. Dat vertelt de journalist in het video-item 'Team van de Week' van Voetbal International. De dertigjarige Argentijn is dit seizoen van grote waarde voor zijn club AS Roma, en dat is ook bij Öztürk niet onopgemerkt gebleven.

Afgelopen weekend won Roma met 1-4 van Monza, en Dybala had daar een groot aandeel in, met een doelpunt en een assist. In totaal staat de treffer voor de aanvaller dit seizoen op 13 treffers en 7 assists in 26 officiële duels.

"Hij is echt een diamant", begint Öztürk zijn lofzang. "Alleen die zijn wel breekbaar, en die moet je niet laten vallen of kwijtraken. Intrinsiek is hij de beste speler in de Serie A. Alleen hij heeft bij Juventus de pech gehad dat Ronaldo erbij kwam, en dat hij een beetje op de achtergrond raakte. Hij is dan net niet Argentijns genoeg om dan zijn plek op te eisen, al heeft hij dat wel proberen te doen."

"Maar het is een prachtige speler", gaat de journalist verder. "Als je van voetbal houdt, zet je de televisie aan en ga je Paulo Dybala kijken. En dan zie je bijvoorbeeld een mooie vrije trap die binnengaat, of een geweldige steekpass of geweldige aanname."

Vervolgens haalt Öztürk ook nog even het treffen met Feyenoord aan in de tussenronde van de Europa League. Roma won na penalty's van de Rotterdammers. Dybala scoorde niet, maar hij maakte wel indruk.

Öztürk: "Iedereen die Feyenoord – AS Roma heeft gezien of in De Kuip heeft gezeten, kan ook wel gezien hebben dat hij wel kan voetballen. Ik denk dat sommige Feyenoorders nog wel schreeuwend wakker worden, omdat hij natuurlijk ook een keer een goal gemaakt heeft." Daarmee doelt hij vermoedelijk op vorig seizoen, toen Dybala tegen Feyenoord scoorde in de kwartfinale van de Europa League.

"Een Feyenoord-supporter van tien jaar die zijn club eigenlijk een prijs wil zien winnen, die denkt: jeetje mina, wat is Paulo Dybala een vervelende voetballer. Maar hij kan natuurlijk wel goed voetballen", besluit Öztürk.

