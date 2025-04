Zoon van Ruben Schaken maakt keuze tussen Ajax, Feyenoord en PSV en tekent tot 2028

Jerayno Schaken (15) maakt komende zomer de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord. De zoon van voormalig international Ruben Schaken heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028.

“Naast het feit dat het heel bijzonder is dat mijn vader hier heeft gespeeld en ik als kleine jongen regelmatig in De Kuip zat om zijn wedstrijden te bekijken, denk ik dat hier op de club alles aanwezig is om mij verder te kunnen ontwikkelen”, aldus Schaken, die momenteel speelt in Heerenveen Onder 17.

Schaken junior begon met voetbal bij sv Lelystad en belandde via de jeugdopleiding van PEC Zwolle en Ajax bij Heerenveen. Inmiddels is de buitenspeler jeugdinternational van Nederland Onder 16.

Na zes jaar Heerenveen is het komende zomer tijd voor een nieuwe uitdaging. Schaken junior treedt in de voetsporen van zijn vader door een contract bij Feyenoord te ondertekenen.

De inmiddels 42-jarige Schaken speelde tussen 2010 en 2015 in het shirt van Feyenoord. Namens de Rotterdamse club kwam de Amsterdammer tot 136 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 26 assists.

Bij Feyenoord groeide Schaken uiteindelijk uit tot international van het Nederlands elftal. In zeven interlands was de aanvaller goed voor twee goals en twee assists.

Schaken junior had er ook voor kunnen kiezen om Heerenveen in te ruilen voor Ajax of PSV. Het talent kiest ervoor om zich verder te ontwikkelen op Varkenoord.