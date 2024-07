Zoon van Eidur Gudjohnsen kent glorieus debuut in de Jupiler Pro League

Andri Gudjohnsen heeft een droomdebuut beleefd op het hoogste niveau van België. De 22-jarige IJslander van KAA Gent, dat hem zomer voor bijna drie miljoen euro overnam van het Deense Lyngby, was in het duel met KV Kortrijk goed voor de enige treffer van de wedstrijd: 0-1.

Gudjohnsen maakte deze week zijn debuut voor Gent in de voorronde van de Conference League tegen Vikingur uit de Faeröer Eilanden. Ondanks de 4-1 zege wist Gudjohnsen niet te scoren. Zaterdag groeide hij wel uit tot de grote held, door na een klein uur spelen een pass van Franck Surdez op waarde te schatten en knap af te ronden: 0-1.

Zodoende gaat Gent het seizoen in de Jupiler Pro League prima van start. Gudjohnsen is de zoon van Eidur Gudjohnsen, die een glansrijke carrière kende en alom wordt beschouwd als de beste IJslandse voetballer aller tijden.

Eidur Gudjohnsen speelde in zijn carrière onder meer voor PSV, Chelsea, FC Barcelona en Tottenham Hotspur en won eenmaal de Champions League, met Barcelona in 2009. Ook werd hij zevenmaal uitgeroepen tot IJslands voetballer van het jaar.

Andri Gudjohnsen speelde in de jeugd van Espanyol en Real Madrid, voordat hij in de zomer van 2022 naar Norrköping verkaste. Na een huurperiode bij Lyngby namen de Denen hem definitief over. Afgelopen seizoen maakte hij liefst vijftien treffers over alle competities voor Lyngby.

